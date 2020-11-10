Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Уфе на предстоящую зиму подготовили 10 полигонов для вывоза снега

В Уфе на предстоящую зиму подготовили 10 полигонов для вывоза снега

В Уфе на предстоящую зиму подготовили 10 полигонов для вывоза снега

Уфа | 10 ноя 2020 | 12:03

В Уфе выделили 10 полигонов для вывоза снега с улиц города. Об этом сегодня, 10 ноября, доложил на оперативном совещании в мэрии начальник управления коммунального хозяйства города Рустем Хамитов.



— Весь убранный с улиц снег в зимний период будет вывозиться на специальные площадки для складирования снежной массы, которые имеются в каждом районе города. В настоящее время на территории Уфы оборудовано десять снежных полигонов, которые готовы к приему снежной массы, в том числе семь основных и три дополнительных, — сообщил Хамитов.

В Баймакском районе приступили к строительству нового ФОК

Читайте также:

В Баймакском районе приступили к строительству нового ФОК
Также стало известно о том, что в этом году начнет функционировать круглосуточный снегоплавильный пункт в Калининском районе Уфы. Его преимущество в том, что он не загрязняет канализационные коллекторы, так как в процессе плавления происходит отделение мусора и песка от снега.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru
Фото: администрация Уфы

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: