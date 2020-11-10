В Уфе на предстоящую зиму подготовили 10 полигонов для вывоза снега

Уфа | 10 ноя 2020 | 12:03

В Уфе выделили 10 полигонов для вывоза снега с улиц города. Об этом сегодня, 10 ноября, доложил на оперативном совещании в мэрии начальник управления коммунального хозяйства города Рустем Хамитов.







— Весь убранный с улиц снег в зимний период будет вывозиться на специальные площадки для складирования снежной массы, которые имеются в каждом районе города. В настоящее время на территории Уфы оборудовано десять снежных полигонов, которые готовы к приему снежной массы, в том числе семь основных и три дополнительных, — сообщил Хамитов.

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Фото: администрация Уфы

Также стало известно о том, что в этом году начнет функционировать круглосуточный снегоплавильный пункт в Калининском районе Уфы. Его преимущество в том, что он не загрязняет канализационные коллекторы, так как в процессе плавления происходит отделение мусора и песка от снега.