Зарплата бюджетникам теперь не будет устанавливаться местными властями
| 11 ноя 2020 | 14:54
Правительство, а не местные власти будет устанавливать зарплаты бюджетникам. Это отражено в федеральном законе от 9 ноября 2020 г. N 362-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». Нововведения помогут унифицировать оплату труда работникам всех государственных и муниципальных учреждений по всей стране.
Разница в окладах между начальниками и подчиненными, надбавки к ним, размеры стимулирующих и компенсационных выплат также будут регулироваться кабинетом министров. Об этом сообщает «Российская газета».
Закон призван повысить прозрачность систем оплаты труда, которые применяются сейчас. И повысить зарплаты. Так считает заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов.
Также будут установлены суммы надбавок за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
Новая система оплаты будет внедряться поэтапно — с 2021 по 2025 год. Причем, каждая конкретная отрасль будет переходить в свои сроки, которые тоже установит правительство. По всей видимости, первыми на новую систему перейдут врачи и учителя.
Кроме этого, в соответствии с законом президент будет иметь право продлевать период пребывания в должности руководителей государственных (муниципальных) научных и высших учебных заведений.