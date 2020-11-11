Зарплата бюджетникам теперь не будет устанавливаться местными властями

| 11 ноя 2020 | 14:54

Правительство, а не местные власти будет устанавливать зарплаты бюджетникам. Это отражено в федеральном законе от 9 ноября 2020 г. N 362-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». Нововведения помогут унифицировать оплату труда работникам всех государственных и муниципальных учреждений по всей стране.







Разница в окладах между начальниками и подчиненными, надбавки к ним, размеры стимулирующих и компенсационных выплат также будут регулироваться кабинетом министров. Об этом сообщает «Российская газета».



Закон призван повысить прозрачность систем оплаты труда, которые применяются сейчас. И повысить зарплаты. Так считает заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов.









Представители Минтруда заявили, что в настоящее время разрабатываются новые требования по оплате труда для каждой отрасли. Совсем скоро правительство изложит эти требования в подзаконных актах. Планируется, что размер окладов составит не менее 50 процентов от зарплаты работников. Размеры и перечень выплат компенсационного характера станут едиными. Сюда относятся выплаты за работу в местностях с неблагоприятным климатом, вредными или опасными условиями труда, в ночное время, выходные и праздничные дни. Также попадают под действие закона выплаты за совмещение профессий или должностей, расширение зон обслуживания, увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы.Также будут установлены суммы надбавок за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.Новая система оплаты будет внедряться поэтапно — с 2021 по 2025 год. Причем, каждая конкретная отрасль будет переходить в свои сроки, которые тоже установит правительство. По всей видимости, первыми на новую систему перейдут врачи и учителя.

Кроме этого, в соответствии с законом президент будет иметь право продлевать период пребывания в должности руководителей государственных (муниципальных) научных и высших учебных заведений.





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