В Буздякском районе благоустраивается парк отдыха и спорта
Буздякский район | 12 ноя 2020 | 17:38
В 2020 году в райцентре Буздякского района в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» ведутся масштабные работы по благоустройству парка отдыха и спорта в микрорайоне «Северный». Эта программа активно способствует реализации на территории района национального проекта «Жилье и городская среда».
Совсем недавно этот парк в селе Буздяк выглядел тоскливым и запущенным. Это скорее всего был просто стадион, оборудованный в семидесятые годы прошлого века, где во время компаний по озеленению рядом со стадионом сажали деревья, играли в футбол на траве в сухую погоду и занимались скандинавской ходьбой.
Но в этом году всё начало меняться прямо на глазах сельчан. Весной здесь посадили 180 саженцев-крупномеров хвойных пород в рамках акций «Зелёная Россия», «Зеленая Башкирия». Установили арт-объект «Я люблю Башкортостан».