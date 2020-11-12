В Буздякском районе благоустраивается парк отдыха и спорта

Буздякский район | 12 ноя 2020 | 17:38

В 2020 году в райцентре Буздякского района в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» ведутся масштабные работы по благоустройству парка отдыха и спорта в микрорайоне «Северный». Эта программа активно способствует реализации на территории района национального проекта «Жилье и городская среда».







Совсем недавно этот парк в селе Буздяк выглядел тоскливым и запущенным. Это скорее всего был просто стадион, оборудованный в семидесятые годы прошлого века, где во время компаний по озеленению рядом со стадионом сажали деревья, играли в футбол на траве в сухую погоду и занимались скандинавской ходьбой.



Но в этом году всё начало меняться прямо на глазах сельчан. Весной здесь посадили 180 саженцев-крупномеров хвойных пород в рамках акций «Зелёная Россия», «Зеленая Башкирия». Установили арт-объект «Я люблю Башкортостан».

— На выполнение всего объема запланированных работ потребуется два года. На первом этапе уже выполнены устройство футбольного поля с резиновым покрытием, идет установка сетчатого ограждения, — рассказали в администрации Буздякского района.

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Фото: omet-rb.rbsmi.ru

Второй этап работ, который запланирован на следующий год, включает устройство баскетбольной и волейбольной площадок, беговых и пешеходных дорожек, установку контейнерной площадки, малых архитектурных форм – скамеек и урн, парковки, клумб и освещения.