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В Башкирии создадут центр по производству пюре и соков для детей

В Башкирии создадут центр по производству пюре и соков для детей

| 14 ноя 2020 | 10:24

В Кушнаренковском районе республики Башкортостан появится центр по производству замороженных ягод, соков и пюре для детского питания. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы главы РБ по итогам "Инвестчаса". Соответствующий проект предоставил руководитель плодово-ягодного хозяйства "Столыпино" Радмир Галеев.



Объем инвестиций в проект составит около 100 миллионов рублей. Известно, что в разработке центра примут участие сотрудники Башкирского государственного аграрного университета.

Проект был одобрен властями, они согласны предоставить налоговые льготы и возместить процентную ставку по кредиту.

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Глава РБ Радий Хабиров, в свою очередь, отметил важным содействие в продвижении детской продукции. К тому же, он напомнил, что в республике уже есть сформировавшаяся сеть реализации качественного детского питания через точки "Молочной кухни".

Ранее сообщалось о том, что в Учалах построят новый хирургический корпус для горбольницы.

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Источник: sterlegrad.ru

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