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Хабиров: в Башкирии на модернизацию ФАП направят 15 млрд рублей

Хабиров: в Башкирии на модернизацию ФАП направят 15 млрд рублей

| 17 ноя 2020 | 14:53

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в республике будет модернизирована система здравоохранения. 

«До 2024 года мы полностью модернизируем либо заменим все старые фельдшерско-акушерские пункты, это порядка 400 единиц. Я особо хочу поблагодарить коллектив минздрава, который завершил заявочную кампанию по программе модернизации первичного звена, сформированной правительством России», – отметил руководитель Башкирии.



По его словам, в республику должны поступить порядка 15 млрд рублей, первый транш состоится уже в 2021 году. Радий Хабиров заявил, что к 2024 году в республике будет полностью модернизированная система здравоохранения. 

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Источник: gorobzor.ru

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