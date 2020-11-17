Хабиров: в Башкирии на модернизацию ФАП направят 15 млрд рублей

| 17 ноя 2020 | 14:53

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в республике будет модернизирована система здравоохранения.



«До 2024 года мы полностью модернизируем либо заменим все старые фельдшерско-акушерские пункты, это порядка 400 единиц. Я особо хочу поблагодарить коллектив минздрава, который завершил заявочную кампанию по программе модернизации первичного звена, сформированной правительством России», – отметил руководитель Башкирии.







По его словам, в республику должны поступить порядка 15 млрд рублей, первый транш состоится уже в 2021 году. Радий Хабиров заявил, что к 2024 году в республике будет полностью модернизированная система здравоохранения.





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