В России оплата больничных будет производиться по-новому
| 20 ноя 2020 | 11:27
В Российской Федерации будут действовать новые правила выплаты по больничным листам и в связи с беременностью и родами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Выплаты по больничным листам, а также по беременности и родам будут предоставлять без оформления дополнительных заявлений. Деньги будут перечисляться гражданам напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя.
Такой порядок выплат уже действовал в ряде субъектов федерации.
— С 2022 года такую практику распространим на всю страну, — сообщил Михаил Мишустин.
Новый порядок выплат позволит ускорить процесс получения средств гражданами, уверены в правительстве.