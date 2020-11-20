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В России оплата больничных будет производиться по-новому

В России оплата больничных будет производиться по-новому

| 20 ноя 2020 | 11:27

В Российской Федерации будут действовать новые правила выплаты по больничным листам и в связи с беременностью и родами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.



Выплаты по больничным листам, а также по беременности и родам будут предоставлять без оформления дополнительных заявлений. Деньги будут перечисляться гражданам напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя.

Такой порядок выплат уже действовал в ряде субъектов федерации.

— С 2022 года такую практику распространим на всю страну, — сообщил Михаил Мишустин.
Новый порядок выплат позволит ускорить процесс получения средств гражданами, уверены в правительстве.

Ранее сообщалось о том, что в России МРОТ в 2021 году могут начать рассчитывать по новому методу. 

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Источник: i-gazeta.com

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