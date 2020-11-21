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В Ишимбайском районе будут производить солнечные батареи

В Ишимбайском районе будут производить солнечные батареи

Ишимбайский район | 21 ноя 2020 | 12:11

В Башкирии в 2021 году начнется строительство завода по изготовлению солнечных батарей и опор. Производство появится на территории Ишимбайского района на ОЭЗ «Алга».



Об этом говорили накануне во время онлайн-совещания «Инвестчас», которое провел Глава Башкирии Радий Хабиров. Проект в сфере альтернативной энергетики решила организовать в республике группа компаний Optimum Solar из Венгрии.

Пресс-служба администрации Главы РБ:

Речь идёт о строительстве инновационных заводов по изготовлению солнечных батарей и опор для них на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алга» в Ишимбайском районе. На новых производствах суммарно будут работать более 100 человек.
Представитель группы компаний в России Ференс Ковач отметил, что инвесторы уже определились с земельными участками и заняты формированием дорожной карты проекта. На его реализацию потребуется 2,4 миллиарда рублей.

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В качестве мер поддержки проекты получат преференции, предоставляемые резидентам ОЭЗ, включая налоговые льготы и подведение необходимой инженерной инфраструктуры.
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Источник: bash.news

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