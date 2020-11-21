Радий Хабиров подписал указ о дополнительном финансировании
| 21 ноя 2020 | 12:40
Глава Башкирии Радий Хабиров накануне подписал указ о дополнительном финансировании социально значимых расходов в республике.
В частности, 50 миллионов рублей будут направлены на обеспечение медицинских работников средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки, костюмы).
Почти 40 миллионов рублей выделяется на приобретение расходных материалов для лабораторий, которые занимаются тестированиями на новую коронавирусную инфекцию.
Более 23 миллионов рублей предназначается для оснащение и переоснащение дополнительного коечного фонда медицинским оборудованием, в том числе кислородными концентраторами.
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Источник:
news102.ru
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