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В Уфе продолжится реконструкция железнодорожного вокзала

В Уфе продолжится реконструкция железнодорожного вокзала

Уфа | 23 ноя 2020 | 10:29

23 ноября на оперативном совещании в правительстве республики Глава региона сообщил важную для Уфы новость. В 2020 году продолжится реконструкция железнодорожного вокзала. После окончания всех работ будет проведено торжественное открытие.



— Что самое важное, наш проект Уфимского железнодорожного кольца, не останавливается. Он очень большой, очень сложный. Общая стоимость его составляет 24 миллиарда рублей. Мы продолжаем делать все для его реализации. От активности Министерства транспорта республики зависит полная реализация этого проекта, — сообщил Радий Хабиров.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о дополнительном финансировании социально значимых расходов в республике.

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Источник: proural.info
Фото: Рустем Гайсин

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