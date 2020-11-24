В Благовещенске пластиковые бутылки будут перерабатывать в ПЭТ-гранулы

Благовещенский район | 24 ноя 2020 | 16:13

В Башкирии на предприятии «Полиэф» в Благовещенске компания СИБУР начнет выпускать ПЭТ-гранулы из вторсырья. Работа идет в рамках национального проекта «Экология».







Для производства гранул будет использоваться 34 тысячи тонн вторичного сырья ежегодно. В дело пойдут ПЭТ-флекс – хлопья, изготовленные из использованных пластиковых бутылок. Произведенные гранулы позволят удовлетворить растущий спрос рынка на экологичную ПЭТ-упаковку.



ПЭТ-хлопья будут поставляться из различных регионов страны, но приоритет будет отдан Башкирии и соседним субъектам. Сейчас в республике собирают до 4 тысяч тонн использованных пластиковых бутылок, однако этот показатель можно увеличить до 20 тысяч тонн в год.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях сегодня, 24 ноября, сообщил о начале строительства нового промышленного объекта. По словам руководителя региона, речь идет о комбинате по переработке мяса.





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Фото: из открытых источников