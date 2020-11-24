Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Благовещенске пластиковые бутылки будут перерабатывать в ПЭТ-гранулы

В Благовещенске пластиковые бутылки будут перерабатывать в ПЭТ-гранулы

В Благовещенске пластиковые бутылки будут перерабатывать в ПЭТ-гранулы

Благовещенский район | 24 ноя 2020 | 16:13

В Башкирии на предприятии «Полиэф» в Благовещенске компания СИБУР начнет выпускать ПЭТ-гранулы из вторсырья. Работа идет в рамках национального проекта «Экология».



Для производства гранул будет использоваться 34 тысячи тонн вторичного сырья ежегодно. В дело пойдут ПЭТ-флекс – хлопья, изготовленные из использованных пластиковых бутылок. Произведенные гранулы позволят удовлетворить растущий спрос рынка на экологичную ПЭТ-упаковку.

ПЭТ-хлопья будут поставляться из различных регионов страны, но приоритет будет отдан Башкирии и соседним субъектам. Сейчас в республике собирают до 4 тысяч тонн использованных пластиковых бутылок, однако этот показатель можно увеличить до 20 тысяч тонн в год.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях сегодня, 24 ноября, сообщил о начале строительства нового промышленного объекта. По словам руководителя региона, речь идет о комбинате по переработке мяса.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: из открытых источников

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: