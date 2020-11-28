Жителям России пообещали надбавки к пенсиям в декабре

| 28 ноя 2020 | 16:19

Российские пенсионеры, трудившиеся до пандемии, а затем потерявшие работу, получат существенную надбавку к пенсии. Кроме того, на дополнительные выплаты смогут рассчитывать те, у кого трудовой стаж превышает 30 лет, пожилые родители студентов и пенсионеры, воспитывающие несовершеннолетних детей.







Для пенсионеров, потерявших работу в период пандемии, надбавка будет проиндексирована за весь период, который ветеран до увольнения занимался активным трудом, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР). «В декабре будет автоматически проведена дополнительная выплата в размере 7 107 рублей в качестве начисления за трудовой стаж. Эту сумму смогут получить все граждане, у которых официальный трудовой стаж составляет 30 и более лет», — пишет газета.

На дополнительные выплаты смогут также рассчитывать пенсионеры, проживающие в селах и деревнях. Для них надбавка составит 25% от фиксированной пенсии, при этом она не должна быть меньше 1 420 рублей. Пенсионеры, у которых на попечении находятся несовершеннолетние внуки, получат помощь в размере 33,3% от пенсии. Для пожилых родителей студентов очных отделений вузов надбавка будет увеличена на 1 895 рублей, дополнительно к ней начислят районный коэффициент (в каждом регионе свой расчет — прим.ред.).



Власти также планируют распространить на все регионы практику выдачи продуктовых карт, которыми можно оплачивать товары в гастрономах. Они положены тем пенсионерам, у кого пенсия ниже прожиточного минимума. Сейчас эти карты выдают только в Ленинградской, Тамбовской и Пензенской областях, их лимит ограничен 1,8 тысячами рублей.









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Фото: newsbash.ru