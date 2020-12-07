Власти Башкирии намерены занять в банке 2 миллиарда рублей, чтобы покрыть дефицита бюджета

| 07 дек 2020 | 19:11

4 декабря состоялись два аукциона, по итогам которых Министерство финансов Башкирии получило возможность заключить 2 контракта со «Сбербанком» на предоставление 2-х кредитов. Размер каждого кредита составит один миллиард рублей. Дополнительные средства необходимо привлечь для двух целей: покрыть дефицит бюджета в регионе и погасить долги республики. На сайте госзакупок размещены документы тендеров, относящиеся к процессу.







Аукционы были созданы для поиска кредитора, однако в результате не состоялись, так как «Сбербанк» оказался единственным участником, желающим предоставить кредиты. Контракт с банком будет заключён по начальной аукционной цене: 68 миллионов рублей для каждого кредита. Процентная ставка одного кредита - 5,25% годовых. Задолженность должна быть погашена до 1 апреля 2022 года.



Ранее, в мае этого года, Минфин Башкирии брал заём в размере 2-х миллиардов рублей для тех же целей. За текущий год республика понесла значительные убытки: так к осени дефицит бюджета региона составил 23 миллиарда рублей, по прогнозу на 2021 год дефицит бюджета Башкирии достигнет 24-х миллиардов рублей.

Лира Игтисамова, министр финансов Башкирии, утверждает, что к 2023 году сумма дефицита составит 3 миллиарда рублей, т.к. у региона есть средства для его покрытия. Для обеспечения дальнейшей компенсации убытков Башкирии было выделено 4,96 миллиарда рублей Министерством финансов РФ.





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