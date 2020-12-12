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В Башкирии планируют запустить два новых железнодорожных экспресса

В Башкирии планируют запустить два новых железнодорожных экспресса

| 12 дек 2020 | 10:46

В Башкирии планируется запустить западный экспресс в сторону Давлеканово и Приютово и южный – в сторону Кумертау с дальнейшей перспективой до Оренбурга.



Эта информация была представлена на встрече главы региона Радия Хабирова с представителями РЖД, сообщает его пресс-служба.

Как следует из сообщения, пассажиров будут обслуживать рельсовые автобусы. Из Уфы до Кумертау можно будет доехать за три часа вместо шести. Это направление, как рассчитывают железнодорожники, охватит 1,7 млн жителей.

На обоих маршрутах планируется внедрить карту «Алга». Глава региона дал поручение минтранспорта разработать бонусные программы для пользователей.

Также в регионе начнет курсировать новая электричка «Ласточка», на которой можно будет без пересадок ездить из Уфы до Абзаково. Особенность ее в том, что она может работать как на постоянном, так и на переменном токах. 12 декабря ее протестируют по направлению Уфа-Абзаково, в дальнейшем она будет ходить из столицы Башкирии до Магнитогорска. 

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Источник: ufa.aif.ru
Фото: pixabay

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