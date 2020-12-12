В Уфе на остановках общественного транспорта появится Wi-Fi

Уфа | 12 дек 2020 | 11:14

1,2 миллиона рублей в Уфе потратят на услуги интернета и видеонаблюдения для «умных» остановок. Соответствующая заявка от МУП «Уфагортранс» размещена на портале госзакупок.







— Обеспечение бесперебойного подключения к сети Интернет, предоставление доступа к сети Интернет на скорости до 100 Мбит/с, обеспечение передачи, приема и хранения информации, поступающей от систем видеонаблюдения, расположенных на объектах заказчика, — сообщаются требования в тексте документа.



Кроме раздачи Всемирной сети также будет обеспечено видеонаблюдение, запись с которых будет храниться 15 дней. Срок предоставления услуг продлится полгода.





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