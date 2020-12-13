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В ПФР напомнили, что необходимо сделать до конца года россиянам, чтобы не остаться без пенсий и соцвыплат

В ПФР напомнили, что необходимо сделать до конца года россиянам, чтобы не остаться без пенсий и соцвыплат

| 13 дек 2020 | 10:53

Платежная карточка «Мир», электронные трудовые – в ПФР рассказали, что нужно успеть сделать пенсионерам и получающим соцвыплаты до конца года.



До 31 декабря рекомендуется оформить платежную карту «Мир», так как на нее с начала года начнут начисляться пенсионные и социальные выплаты. Те, кто не успеет сделать карту, может остаться без денег, сообщили в ПФР.

Работающие пенсионеры должны решить, какой формат трудовой книжки для них наиболее удобен. Трудовые в электронном варианте будут фиксировать стаж с 2020 года.


До 31 декабря россияне должны успеть сделать взносы для господдержки, если участвуют в программе софинансирования пенсионных взносов. Власти будут в дальнейшем удваивать сумму, которая пойдет им на выплаты. Сумма взносов составляет от 2000 до 12000 рублей.

До 31 декабря рекомендуется изменить или отказаться от решения перевести пенсионные накопления в пенсионный фонд. Заявку нужно подавать в ПФР или оставлять на сайте госуслуг. Люди, чьи пенсионные накопления инвестируются ПФР до 31 декабря должны подать заявку о выборе страховой компании, которая будет инвестировать их пенсионные накопления. Кроме того, в ПФР можно написать заявление о смене страховой компании.

Люди, которые не работают ил проживают за границей, могут позаботиться о свое будущей пенсии, делая взносы в ПФР.

В пенсионном фонде россиянам порекомендовали проверить состояние индивидуального лицевого счета. Это позволит исключить ошибки при начислении пенсий, сообщают в Nation News.

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Источник: sterlegrad.ru

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