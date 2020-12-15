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В Пенсионном фонде России назвали точную сумму маткапитала в 2021 году

В Пенсионном фонде России назвали точную сумму маткапитала в 2021 году

| 15 дек 2020 | 18:31

В следующем году материнский капитал проиндексируется. Российским семьям с первым ребенком будут выплачивать более 483 тысяч рублей. Об этом сообщило РИА ФАН.



Родители с одним рожденным или усыновленным ребенком получат 483 881,83 рубля. А те семьи, в которых появился второй - 639 431,83 рубля. Если гражданам назначили маткапитал до 2021 года, но они не успели воспользоваться выплатами, то сумму тоже проиндексируют на 3,7%. Увеличить могут не только полную сумму, но и остаток материнского капитала. 

По информации издания, сумму, на которую имеют право родители, можно проверить на сайте ПФР. 

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Источник: newsland.com

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