Какие изменения ждут россиян с 1 января 2021 года

| 16 дек 2020 | 11:35

Жизнь россиян уже не будет прежней. В 2021 году произойдет ряд изменений, связанных с ценами, выплатами, работой, ЖКХ и др. Вот 15 основных новшеств.



В 2021 году российским гражданам будут массово ставить бесплатную прививку от COVID-19. В текущем году успеет вакцинироваться только часть населения из группы риска препаратом "Спутник V".







Повысятся цена на алкоголь и сигареты. Увеличение акцизов на табачные изделия и вино-водочную продукцию в 2021 приведет к подорожанию этих товаров. В среднем одна пачка сигарет повысится в стоимости на 20 рублей. Цена за алкоголь будет незначительно дороже, так акцизы на этот продукт вырастут только на 4% (на табак — на 20%).



Вырастет отплата за комуслуги в среднем на 4%. Будут возобновлены штрафы и отключение услуг ЖКХ за высокую задолженность. В 2020 году эти меры были отменены из-за пандемии.



Грядут сокращения чиновников. Как следует из постановления правительства, в центральном аппарате федеральных ведомств сократят 5% работников, а в территориальных органах — 10%.



Для IT-компаний введут льготные налоговые ставки. Налог на прибыль для таких организаций упадет до 3% (сейчас 20%), страховые взносы — с 14 до 7,6%.

Вырастут на 2% налоги для богатых, получающих в год больше 5 миллионов рублей. Сейчас ставка находится на уровне 15%.



Возрастет сумма маткапитала с 466 617 до 483 882 рублей на первого ребенка и с 616 617 до 639 432 рублей — на второго.



Повысится страховая пенсия для неработающих пенсионеров на 6,3%. Средняя выплата с учетом повышения составит 17444 рубля. Также вводится правило оповещения раз в три года лиц старше 45 лет о размере будущей пенсии.



Российским ресторанам и кафе запретят добавлять в заказ любые платежи (чаевые), не касающиеся стоимости заказанных блюд и услуг.



Женщины смогут реализовать себя в мужских профессиях. По новому закону сократится список запрещенных профессий для женщин с 450 пунктов до 100.



Будет введена обязательная маркировка товаров легкой промышленности и ювелирных изделий.



Станут проще условия для получения субсидии на ЖКХ. С 2021 году не нужно будет предоставлять справку об отсутствии задолженности.









С начала 2021 года владельцы сайтов, пользователи которых могут общаться друг с другом, обязаны уведомить об этом государство.



Вводятся обязательные электронные книжки для тех, кто в 2021 г. придет в первый раз устраиваться на работу.



Со следующего года нельзя разжигать костры в зоне частных домовладений в населенных пунктах.





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