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В Минтруда Башкирии поспешили отчитаться о детских выплатах жительнице, которая пожаловалась Путину

В Минтруда Башкирии поспешили отчитаться о детских выплатах жительнице, которая пожаловалась Путину

| 17 дек 2020 | 18:16

Инцидент с выплатами девушке из Кумертау, которая обратилась к Владимиру Путину, исчерпан. Об этом рассказала Ленара Иванова, вице-премьер – министр труда, семьи и социальной защиты населения Башкирии.



«По поручению Радия Хабирова мы сразу же начали выяснять ситуацию по проблемам с выплатами Альгизе Туктаровой. Пенсионный фонд по РБ сообщил, что Альгиза Туктарова из Кумертау все положенные ей выплаты получила в срок. По словам девушки, она прочла в Интернете, что будут дополнительные выплаты на детей. Про это она и спрашивала. Все действующие выплаты, повторюсь, она получила вовремя и в полном объеме. Вопрос с нашей стороны решен», – объяснила Иванова.

Напомним, ранее стало известно, что в ходе ежегодной пресс-конференции к президенту страны обратилась девушка из Башкирии. Кроме того, Хабиров поручил разобраться с системой социальных выплат в Башкирии

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Источник: gorobzor.ru

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