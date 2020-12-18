Как получить 5 тысяч рублей на ребенка до 7 лет на Новый год

| 18 дек 2020 | 09:19

На вчерашней пресс-конференции президент России Владимир Путин объявил о единовременной выплате к Новому году. По пять тысяч получат все семьи страны с детьми до 8 лет. На портале Госуслуги рассказали, как получить новогодний презент.







Новую разовую выплату в пять тысяч рублей получат семьи с детьми, рожденными 18 декабря 2012 года и позже. Причем средства предоставляются на каждого ребёнка.



Выплата будет произведена по реквизитам счета, по которому в этом году приходили выплаты на детей. Однако если, счёт был закрыт, необходимо заполнить заявление об изменении реквизитов.



Кроме того, если ребёнок родился 1 июля 2020 года и позже, но выплаты ранее не получали, также необходимо обратиться с заявлением.

Отметим, что на пресс-конференции Владимир Путин заявил о выплатах семьям с детьми до семи лет, однако позже на сайте Кремля появилась информация о получении средств семьям с детьми до восьми лет.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram