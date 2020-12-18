В Кушнаренковском районе реконструировали центральную площадь

Кушнаренковский район | 18 дек 2020 | 17:53

За три месяца площадь в центре села Кушнаренково превратилась в современное общественное пространство. Реконструкция проведена в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».







Проект разработали сотрудники кафедры архитектуры УГНТУ. На площади появились три зеленые зоны, символизирующие населенные пункты, положившие основу нынешнему селу Кушнаренково. В центре общественного пространства будет установлен памятник основателю села – капитану Степану Топорнину. Сейчас на этом месте располагается закладной камень.



Дополняет дизайн цепь каскадных скамеек под навесом-перголой. Пересекающая площадь, она напоминает о реке Белой, вдоль которой располагались старинные села. Есть здесь также амфитеатр, символизирующий Девичью гору, с которой открывается панорама на село.

Ранее сообщалось о том, что в Кушнаренковском районе оштрафовали заместителя главы за игнорирование обращений жителей. Соответствующую проверку провела местная прокуратура.





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Фото: из открытых источников