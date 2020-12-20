В России с 2021 года вводятся новые правила оплаты наличными деньгами

| 20 дек 2020 | 10:48

С 10 января в нашей стране вводятся новые правила обращения с деньгами. Согласно постановлению Минфина, они коснутся денежных переводов, снятия наличных в банкоматах и оплаты наличными.







Ожидается, что соответствующие меры существенно упростят поведение легального бизнеса и позволят снизить нагрузку на Росфинмониторинг. Так, под контролем окажутся только наиболее специфичные операции для банковских организаций, организаций в сфере лизинга и страхования, а также ломбардов и микрофинансовых организаций.



При этом значительно ухудшится жизнь фирм, пользующихся двойной бухгалтерией, так как инициатива позволит перекрыть лазейки для таких компаний. К примеру, усилится контроль по сделкам с недвижимостью дороже 3 миллионов рублей. Более тщательно будут отслеживать финансовые операции с наличными более 600 тысяч рублей, почтовые переводы и снятие наличных со счетов мобильных телефонов суммами от 100 тысяч рублей.

Кроме того, пополнять электронный кошельки физлица смогут только с помощью банковского счета. При этом такое правило затронет не только обычных систем, и таких сервисов, как для оплаты школьного питания, транспортных программ и прочее.



Отметим, что нововведения такого масштаба не проводились с 2001 года.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram