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Жители Башкирии начали получать «новогодние» выплаты на детей до 7 лет

Жители Башкирии начали получать «новогодние» выплаты на детей до 7 лет

| 21 дек 2020 | 14:58

Жители Башкирии начали получать, так называемые, «новогодние» выплаты на детей. 17 декабря Президент России Владимир Путин сообщил, что все семьи, в которых есть дети до 7 лет, получат единовременные выплаты.



Сумма поддержки составила 5 тысяч рублей. Так как из-за пандемии коронавируса многие столкнулись с трудностями на работе, а детские новогодние утренники отменили, денежные выплаты как никогда важны перед Новым годом.

Уже с утра 21 декабря многие семьи получили «новогодние» выплаты. Для этого родителям не нужно было подавать какие-то документы. Все выплаты переводились по уже указанным реквизитам, которые граждане вносили весной.

Заявления нужно подать только в том случае, если в семье появился новый ребёнок, или изменились реквизиты карты.

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Источник: bash.news

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