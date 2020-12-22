В Мишкинском районе отремонтировали мост

Мишкинский район | 22 дек 2020 | 09:15

В Мишкинском районе Башкирии введен в эксплуатацию мост через реку Шады на автодороге Бирск-Тастуба-Сатка. Ремонт моста в этом районе республики стал возможен благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные дороги», подчеркнули в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.







Длина отремонтированного моста — 61,5 метра, ширина проезжей части — девять метров. Кроме того, предусмотрены два служебных прохода по 0,75 метра.



Как сообщили в пресс-службе ведомства, отремонтированы пролетные строения, береговые и промежуточные опоры моста. Обновлено асфальтобетонное покрытие. Для повышения безопасности установлены новые барьерные ограждения.



В качестве эксперимента перильное ограждение моста установлено из композитного материала. Его главные преимущества — небольшой вес, коррозионная стойкость, фактическое отсутствие затрат на обслуживание во время эксплуатации, а также долговечность и простота замены элементов конструкции.

Национальный проект «Безопасные и качественные дороги» разработан по поручению президента России Владимира Путина.



Ранее сообщалось о том, что в Мишкинском районе Башкирии установили два новых модульных ФАПа.





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Фото: пресс-служба Минтранса Башкирии