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В Уфе планируют расширить Северное кладбище

В Уфе планируют расширить Северное кладбище

Уфа | 23 дек 2020 | 12:57

Сегодня, 23 декабря, депутаты горсовета Уфы приняли решение одобрить межевание и планировку территории северной части города. Согласно проекту, планируется расширить Северное кладбище.



На сайте совета сказано, что кладбище расширят за счет юго-восточной части Северной промышленной зоны – 645 гектаров. Предлагается присоединить к кладбищу земельные участки с юга и севера площадью 92,6 гектаров.

По проекту также предусмотрены автомобильные стоянки на 706 машиномест, ритуальные христианские и мусульманские беседки, туалеты и площадки ТБО.

Общественные слушания должны состояться с 24 декабря до 11 февраля 2021 года.

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Источник: gorobzor.ru

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