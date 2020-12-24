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В России медикам, за борьбу с коронавирусом в новогодние праздники, удвоят выплаты

В России медикам, за борьбу с коронавирусом в новогодние праздники, удвоят выплаты

| 24 дек 2020 | 10:50

Владимир Путин дал поручение сделать двойную доплату медикам, работающим в новогодние праздники с пациентами, больными коронавирусом. Это решение он принял по предложению партии «Единая Россия». Об этом сообщает ТАСС.



Президент страны напомнил, что за работу в праздничные дни полагается двойная зарплата, в том числе и медикам, работающим в ковидных госпиталях. И подчеркнул, что это требование закона.

Однако он обратил внимание, что Трудовой кодекс не предусматривает аналогичного увеличения и дополнительных выплат для медиков, занятых в борьбе с коронавирусом.

Президент подчеркнул, что хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере.

Владимир Путин призвал правительство организовать эту работу и как можно быстрее принять соответствующее решение. Также по предложению «Единой России» Владимир Путин призвал все регионы сделать 31 декабря выходным днём.

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Источник: i-gazeta.com

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