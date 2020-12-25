Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Ишимбае разработали крупнейшую в России мобильную буровую установку

В Ишимбае разработали крупнейшую в России мобильную буровую установку

В Ишимбае разработали крупнейшую в России мобильную буровую установку

Ишимбайский район | 25 дек 2020 | 16:36

Крупнейшую в России мобильную буровую установку грузоподъемностью 270 тонн разработали в Башкирии. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.



Отмечается, что установку разработали на ишимбайском предприятии «Идель Нефтемаш», которое специализируется на изготовлении различного нефтепромыслового оборудования, а основной его продукцией является подъёмные агрегаты и буровые установки для капитального и текущего ремонта нефтегазовых скважин.

В настоящий момент гордостью рабочих является крупнейшая в стране мобильная буровая установка «Идель-250» грузоподъёмностью 250 тонн. А в 2021 году на заводе начнут производить установку «Идель-270» грузоподъемностью 270 тонн.

Сообщается, что на предприятии планируют реализовать программу модернизации стоимостью 840 млн рублей, которая позволит заводу увеличить производительность и занять порядка 90 процентов отечественного рынка тяжёлых мобильных буровых установок. Для поддержки этого масштабного проекта руководство предприятия предложило включить завод в границы особой экономической зоны «Алга».

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, за последние несколько лет состояние завода значительно улучшилось: там трудятся свыше 300 человек. При этом нужно его поддержать: включение «Идель Нефтемаш» в число резидентов особой экономической зоны «Алга» станет для завода хорошим стимулом к развитию, подчеркнул он.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: regnum.ru
Фото: idelneftemash.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: