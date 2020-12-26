В 2021 году размер оплаты труда россиян превысит прожиточный минимум

| 26 дек 2020 | 11:01

Стало известно, что в России минимальный размер оплаты труда впервые превысит прожиточный минимум для трудоспособного населения. Это произойдет в 2021 году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.







— Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2021 года будет установлен в размере 12 792 рубля, с ростом на 5,5 процента. При этом согласно положению Конституции РФ, впервые минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум трудоспособного населения, — сообщила Татьяна Голикова в ходе заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.



По ее словам, изменение затронет доходы почти 3,9 миллионов россиян — в будущем году их заработок увеличится. Это касается как бюджетников, так и сотрудников внебюджетной сферы.

Ранее депутаты приняли в третьем чтении закон, согласно которому с 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум будут рассчитываться по‑новому — исходя из медианной зарплаты. Медианная зарплата — это показатель, который условно делит всех работающих пополам. У половины граждан заработная плата выше этого параметра, у половины — ниже. Согласно новому закону, МРОТ в 2021 году составит 42 процента медианной зарплаты, или 12 792 рубля.



Эксперты отмечают, что при новой методике расчета МРОТ будет расти быстрее, чем прожиточный минимум.





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