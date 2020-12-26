Более 260 населенных пунктов Башкирии в 2021 году обеспечат проводным интернетом
| 26 дек 2020 | 16:12
В 2021 году в 262 населенных пунктах Башкирии появится проводной интернет. При этом на сегодняшний день в нем нуждаются около 1200 населенных пунктов. Об этом сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров.
По словам чиновника, реализация проекта не посильна для регионального бюджета, поэтому для внедрения интернета власти планируют использовать программу государственно-частного партнерства.
— Объявили конкурс, победила в нем «Башинформсвязь». Компания будет прокладывать связь на условиях софинансирования. В ближайшие годы мы полностью закроем потребность в качественном интернете в каждом селе и деревне – неважно, насколько они удалены от центра, — заявил Андрей Назаров.