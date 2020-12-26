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Более 260 населенных пунктов Башкирии в 2021 году обеспечат проводным интернетом

Более 260 населенных пунктов Башкирии в 2021 году обеспечат проводным интернетом

| 26 дек 2020 | 16:12

В 2021 году в 262 населенных пунктах Башкирии появится проводной интернет. При этом на сегодняшний день в нем нуждаются около 1200 населенных пунктов. Об этом сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров.



По словам чиновника, реализация проекта не посильна для регионального бюджета, поэтому для внедрения интернета власти планируют использовать программу государственно-частного партнерства.

— Объявили конкурс, победила в нем «Башинформсвязь». Компания будет прокладывать связь на условиях софинансирования. В ближайшие годы мы полностью закроем потребность в качественном интернете в каждом селе и деревне – неважно, насколько они удалены от центра, — заявил Андрей Назаров.
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Источник: mkset.ru

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