В ПФР Башкирии рассказали, какого числа начнется доставка пенсий в новогодние праздники
| 30 дек 2020 | 21:18
В Пенсионном фонде Башкирии рассказали, когда начнется доставка пенсий в новогодние праздники.
Почтальоны начнут разносить выплаты уже с 3 января, «в установленном порядке». Даты доставки прописаны в квитанциях, которые были вручены получателям вместе с декабрьской пенсией.
– С 11 января 2021 года пенсии будут доставляться по обычному графику, – добавили в ПФР.
Источник:
www.ufa.kp.ru
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