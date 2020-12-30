В ПФР Башкирии рассказали, какого числа начнется доставка пенсий в новогодние праздники

| 30 дек 2020 | 21:18

В Пенсионном фонде Башкирии рассказали, когда начнется доставка пенсий в новогодние праздники.



Почтальоны начнут разносить выплаты уже с 3 января, «в установленном порядке». Даты доставки прописаны в квитанциях, которые были вручены получателям вместе с декабрьской пенсией.



– С 11 января 2021 года пенсии будут доставляться по обычному графику, – добавили в ПФР.

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Выплата пенсий через кредитные организации будет производиться в сроки, установленные по договорам» – с 12 января 2021 года.