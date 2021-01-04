В Уфе основатель бренда "Пышка" заявила о своем уходе из фирмы

Уфа | 04 янв 2021 | 16:27

Основательница знаменитой в Уфе компании «Пышка» Расима Мусина объявила о своем уходе из фирмы. Новость об этом она сообщила в видеообращении, опубликованном на Youtube-канале торговой сети.







В своем обращении Мусина поздравила жителей Башкирии с праздниками, пожелав всем счастья и успехов. После она перешла к новости о том, что покидает «Пышку».





– Мы с вами шли вместе 21 год. Шли тяжело, пытаясь прийти к оценке «пять». Где-то нам это удалось, где-то не удалось, но мы всегда шли по пути выстраивания качественных производственных процессов и выпуска качественных продуктов. Я бы хотела, чтобы вы с этого пути никогда не свернули. <...> 21 год, мне уже 71. Пришло время остановиться, оглянуться, побыть с непрочитанными книгами, с неспетыми песнями, побыть самой с собой, – заявила она.

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Расима Мусина отметила, что оставляет право контроля за некоторыми предприятиями за собой и всегда будет «давать советы».