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В Бирском районе начали разводить оленей

В Бирском районе начали разводить оленей

Бирский район | 04 янв 2021 | 23:12

Фермерство «Барское» Бирского района в конце декабря запустило вольерное хозяйство. Порядка 120 голов европейских оленей запустят на площадку для разведения и содержания в полувольных условиях.



Сейчас в охотхозяйстве поселились 20 особей. Их привезли из Калининграда. В ближайшее время количество пополнится еще на 100 голов. Сам вольер построили еще к осени. 

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В дикой природе в России эти животные водятся на юге Дальнего Востока. В советское время пятнистых оленей заселяли в разные заповедники от Рязани и Челябинска до Борисоглебска и Бузулука. Их рацион составляют орехи, желуди, листья дуба. 

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Источник: bash.news

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