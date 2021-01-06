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В Илишевском районе проложат новый мост через реку Назяды

В Илишевском районе проложат новый мост через реку Назяды

Илишевский район | 06 янв 2021 | 10:23

В Илишевском районе на трассе Шаран-Новобалтачево-Андреевка приступили к реконструкции моста через реку Назяды. Здесь уже ведутся работы по устройству земляного полотна на подходах, сооружению опор и монтажу балок пролетного строения.



Длина нового железобетонного моста составит 29,1 метров, ширина проезжей части – шесть метров, ширина пешеходных тротуаров – по одному метру с каждой стороны движения. Кроме этого, будут установлены новые барьерные и перильные ограждения.

Ранее сообщалось о том, что в Илишевском районе медикам больницы и работникам соцприюта вручили новогодние подарки. Передают сладости медработником в рамках проекта «С заботой о вас». В подарок входят чай и кофе, кондитерские изделия и свежие фрукты.

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Источник: www.sobkor02.ru

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