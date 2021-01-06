Минземимущество Башкортостана продает «Иглинский весовой завод»

Иглинский район | 06 янв 2021 | 10:46

Минземимущество Башкирии продает акции АО «Иглинский весовой завод». Как сообщается на официальном портале торгов, начальная цена акций – 38,5 млн рублей.







На данный момент бумаги принадлежат региону, и из документа следует, что решение о реализации было принято 25 декабря 2020 года. Планируется реализовать 1 млн 395 тысяч 400 именных бездокументарных акций с номиналом по 10 рублей – это 100 процентов уставного капитала – 13,954 млн рублей. Желающие могут подать заявки до 29 января 2021 года, итоги будут подведены 4 февраля.

Предприятие площадью 7,4 тысячи квадратных метров расположено в селе Иглино по улице Заводской. Размер участков с недвижимостью составляет 32,7 тысяч квадратных метров.



Ранее сообщалось о том, что в Илишевском районе проложат новый мост через реку Назяды. Здесь уже ведутся работы по устройству земляного полотна на подходах, сооружению опор и монтажу балок пролетного строения.





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