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В Башкортостане за 2020 год построили 25 детсадов

В Башкортостане за 2020 год построили 25 детсадов

| 06 янв 2021 | 12:25

По словам Радия Хабирова, в 2020 году объемы строительства социально-культурных объектов не сокращались, несмотря на пандемию коронавируса.



— В плане строительства дошкольных учреждений у нас в этом году рекорд. Никогда такого не было. Мы построили 25 детских садов. В прошлом году их было 23. Поэтому очень существенно в этом вопросе продвинулись и будем еще строить.

Также глава региона отметил, что в 2020 году на соцподдержку было выделено 36 млрд руб., что почти вдвое больше финансирования в 2019 году (19 млрд руб.):

— Все пришло нашим людям, а потом пошло на потребительский рынок. И в целом люди чувствовали себя увереннее.

Напомним, на итоговом совещании в правительстве республики первый заместитель премьер-министра Илшат Тажитдинов сообщил, что в 2020 году построили 24 детсада и 5 школ. На реализацию нацпроектов в минувшем году в Башкирии из бюджета было выделено 30,9 млрд руб.

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Источник: mkset.ru

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