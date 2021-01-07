В Янаульском районе начали реконструировать мост через реку Калмыш. Подрядчики приступили к разборке старого сооружения и обустройству строительной площадки для забивки свай на береговых опорах.
Протяженность нового железобетонного моста будет достигать 35 метров, ширина – 8 метров. Работы планируется завершить в октябре.
Сейчас движение по мосту закрыто, для автомобилистов к подъезду к поселку Энергетик организована объездная дорога.
Ранее сообщалось о том, что В Илишевском районе на трассе Шаран-Новобалтачево-Андреевка приступили к реконструкции моста через реку Назяды. Здесь уже ведутся работы по устройству земляного полотна на подходах, сооружению опор и монтажу балок пролетного строения.