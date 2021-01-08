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В администрации Уфы рассказали, зачем нужно было перекрывать развязку на Заки Валиди

В администрации Уфы рассказали, зачем нужно было перекрывать развязку на Заки Валиди

Уфа | 08 янв 2021 | 16:51

В мэрии Уфы объяснили необходимость реконструкции развязки на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди. Согласно прогнозам, проведенная работа позволит повысить пропускную способность участка дороги в три раза.



Пресс-служба столицы отмечает, что на южном въезде и выезде часто образуются пробки, и исправить ситуацию можно, связав путепровод со строящимся новым Бельским мостом. Константин Паппе, ио начальника Управления по строительству дорог Уфы, сообщил, что на данный момент транспортная развязка не соответствует нормативам. После проведенных работ на путепроводе появятся шесть полос вместо нынешних четырех.

«Также удлинятся балки пролетного строения и, тем самым, под проспектом Салавата Юлаева появится еще одна обособленная полоса для движения транспорта, что также должно увеличить пропускную способность», - сказал Константин Паппе.

Напомним, реконструировать дорогу будут в течение 11 месяцев – с 8 января до ноября 2021 года. Также планируется в 2022 году до Дня города завершить остальные манипуляции по реконструкции съездов.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: администрация Уфы

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