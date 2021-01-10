В России усилился контроль за денежными переводами

| 10 янв 2021 | 12:02

С 10 января в России вступил в силу закон, направленный на совершенствование контроля операций с денежными средствами. Теперь власти будут следить за любыми операциями, если речь идет о сумме в 600 тысяч рублей и более. Информация об этом будет передана в Росфинмониторинг.







«Сейчас снятие или зачисление наличных на счет организации на сумму свыше 600 тысяч рублей подлежит обязательному контролю, если это не соответствует характеру ее хозяйственной деятельности. С января оговорка о характере хозяйственной деятельности исключается и контролироваться будут все подобные операции», — передает ТАСС слова юриста Дмитрия Кириллова. Также будут контролироваться почтовые переводы на сумму свыше 100 тысяч рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму. «Вероятно, так перекрывается канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы, когда один человек пополнял баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводил средства с баланса», — объяснил юридический эксперт.

Ранее заместитель директора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов сообщал в беседе с URA.RU, что контроль за наличными расчетами снизит коррупцию среди чиновников. А юристы в банковском секторе предупреждают, что банки РФ могут снизить лимиты по снятию наличных средств с карт.





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Фото: newsbash.ru