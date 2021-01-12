Хабиров рассказал, как будет решаться проблема с ценами за отопление
| 12 янв 2021 | 16:14
Глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях рассказал, как будет решаться проблема с завышенными ценами на отопление. Причинами возникновения непростой ситуации политик назвал — систему платежа 1/8 [по факту], неисправные приборы, «перетопы» и некорректные данные по площади.
Радий Хабиров по каждому пункту представил пути решения проблемы. Так, в первую очередь, сохранится система платежа 1/8. Также ЖКХ должны проверить приборы и прислать новые платежки. Кроме того за «перетопы» теперь отвечают управляющие компании.
Глава региона особо отметил, что такая ситуация не должна повторяться в следующих отопительных сезонах. В противном случае будут сделаны неутешительные выводы о качестве работ тепловых компаний и чиновников.
Ранее сообщалось о том, что cтали известны новые тарифы на ЖКХ в Башкирии в 2021 году. Информацию предоставила председатель Госкомитета республики по тарифам Светлана Бурдюк на сегодняшнем заседании Госсобрания – Курултая.