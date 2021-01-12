Хабиров рассказал, как будет решаться проблема с ценами за отопление

| 12 янв 2021 | 16:14

Глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях рассказал, как будет решаться проблема с завышенными ценами на отопление. Причинами возникновения непростой ситуации политик назвал — систему платежа 1/8 [по факту], неисправные приборы, «перетопы» и некорректные данные по площади.







Радий Хабиров по каждому пункту представил пути решения проблемы. Так, в первую очередь, сохранится система платежа 1/8. Также ЖКХ должны проверить приборы и прислать новые платежки. Кроме того за «перетопы» теперь отвечают управляющие компании.

«Там, где были «перетопы» - платить должны не жильцы, а поставщики тепла или управляющие компании, допустившие это. Опять-таки, деньги должны людям вернуть. Подобный опыт у нас уже есть, добивались ранее возвратов», — завил Радий Хабиров.

Глава региона особо отметил, что такая ситуация не должна повторяться в следующих отопительных сезонах. В противном случае будут сделаны неутешительные выводы о качестве работ тепловых компаний и чиновников.

«Муниципалитеты на местах должны создать рабочие группы и заниматься вопросами отопления системно, а не от случая к случаю. И дома готовить к зиме как следует. Если подобное все же будет повторяться – сделаем оргвыводы о качестве работы тепловых компаний и тех чиновников, которые их контролируют. Ну и глав на местах, они не могут оставаться в стороне от проблем жителей», — заявил политик.









Ранее сообщалось о том, что cтали известны новые тарифы на ЖКХ в Башкирии в 2021 году. Информацию предоставила председатель Госкомитета республики по тарифам Светлана Бурдюк на сегодняшнем заседании Госсобрания – Курултая.





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