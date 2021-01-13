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В Уфе на 3 дня полностью перекроют Бельский мост

В Уфе на 3 дня полностью перекроют Бельский мост

Уфа | 13 янв 2021 | 09:20

В Уфе полностью закроют Бельский мост. Об этом сегодня, 13 января, сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. Автомобилисты не смогут проехать по нему три дня. Со слов чиновника, это нужно для того, чтобы выполнить поручение главы республики Радия Хабирова. Напомним, два дня назад он потребовал сократить сроки ремонта.



— Это получится, если мы будем ремонтировать мост не по полосам, как это происходит сейчас, а сразу целиком. Для это придется его полностью перекрыть. Для того чтобы понять, насколько это вообще возможно, решили в тестовом режиме закрыть движение по мосту на субботу, воскресенье и понедельник, — заявил Назаров.

Со слов чиновника, после этого эксперимента власти примут решение — закрывать весь мост на срок ремонта или нет. Здесь многое будет зависеть от того, какие альтернативные маршруты будут проложены, куда и в каком объеме будет перенаправлен нынешней машинопоток. Сейчас обсуждаются варианты.

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Источник: ufa1.ru

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