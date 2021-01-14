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В Кугарчинском районе отремонтируют мост соединяющий 2 райцентра

В Кугарчинском районе отремонтируют мост соединяющий 2 райцентра

Кугарчинский район | 14 янв 2021 | 12:10

В Кугарчинском районе приступили к реконструкции моста через реку Кукруй на автомобильной дороге Исянгулово — Мраково. В настоящее время движение автомобилей на данном участке приостановлено, новый маршрут проложен по временной объездной дороге.



Как сообщает пресс-служба Минтранса Башкирии, строители уже разобрали старый мост, который не соответствовал требованиям безопасности. На сегодняшний день завершены работы по монтажу свай и ведутся работы по устройству металлического каркаса для последующего омоноличивания.

Длина нового железобетонный моста составит 35 метров, ширина проезжей части – 6 м, ширина полос безопасности – 1 м (с обеих сторон), ширина пешеходных тротуаров – 1 м (с обеих сторон). Кроме этого, будут установлены новые барьерные и перильные ограждения.

Реконструкцию моста планируется завершить к концу 2021 года.

Ранее сообщалось о том, что в Янаульском районе начали реконструировать мост через реку Калмыш.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: Минтранс РБ

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