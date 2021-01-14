В Кугарчинском районе отремонтируют мост соединяющий 2 райцентра
Кугарчинский район | 14 янв 2021 | 12:10
В Кугарчинском районе приступили к реконструкции моста через реку Кукруй на автомобильной дороге Исянгулово — Мраково. В настоящее время движение автомобилей на данном участке приостановлено, новый маршрут проложен по временной объездной дороге.
Как сообщает пресс-служба Минтранса Башкирии, строители уже разобрали старый мост, который не соответствовал требованиям безопасности. На сегодняшний день завершены работы по монтажу свай и ведутся работы по устройству металлического каркаса для последующего омоноличивания.
Длина нового железобетонный моста составит 35 метров, ширина проезжей части – 6 м, ширина полос безопасности – 1 м (с обеих сторон), ширина пешеходных тротуаров – 1 м (с обеих сторон). Кроме этого, будут установлены новые барьерные и перильные ограждения.
Реконструкцию моста планируется завершить к концу 2021 года.
Ранее сообщалось о том, что в Янаульском районе начали реконструировать мост через реку Калмыш.