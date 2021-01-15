В Уфе с 16 января будет полностью перекрыт путепровод на Заки Валиди

Уфа | 15 янв 2021 | 10:11

C 16 января в Уфе движение транспортных средств по путепроводу на южном въезде, по улице Заки Валиди, будет полностью закрыто, напоминают в мэрии.







Сообщается, что в связи с этим возможны затруднения движения на данном участке. Городские службы призывают уфимцев и гостей столицы проявить понимание и терпение в период проведения ремонта дороги.



Добавим, что перекрытие пока продлится до 18 января включительно. По результатам тестового перекрытия путепровода штаб примет решение о дальнейших действиях.

Ранее сообщалось о том, что в школе-интернате Уфы рухнула лестница. ЧП произошло утром 13 января. Стены коррекционной школы-интерната №59 задрожали и раздался грохот. Уже потом выяснилось, что рухнула часть лестницы, ведущая на третий этаж. Пролет оперативно перекрыли.





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