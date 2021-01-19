Развязку на Заки Валиди в Уфе все же закроют
Уфа | 19 янв 2021 | 09:28
Власти приняли окончательное решение о закрытии путепровода на Заки Валиди в Уфе. По данным городского штаба, развязка точно будет закрыта для водителей до сентября 2021 года. Такое решение было принято после трехдневного перекрытия. Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщил, что при частичном перекрытии ремонтные работы затянутся до следующего, 2022 года.
«Первый – по полосам, как это было в первые дни января. В этом случае ремонт путепровода будет завершен в следующем году. Второй – перекрыть движение полностью. Тогда срок сократится в два раза, и работы будут завершены к осени 2021 года», — сообщил чиновник.
По словам Андрея Назарова, отремонтированная развязка значительно облегчит дорожную ситуацию при выезде и въезде в город.
Напомним, ранее сообщалось, что городские власти объяснили необходимость реконструкции развязки на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди. Также муниципальные учреждения поменяли график работы из-за введенных мер.