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Хабиров рассказал, как многодетные семьи могут получить компенсацию за земельный участок

Хабиров рассказал, как многодетные семьи могут получить компенсацию за земельный участок

| 21 янв 2021 | 15:49

Глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях подробно объяснил, как многодетные семьи и  семьи с ребенком-инвалидом смогут получить 250 тысяч рублей. Такая сумма полагается как альтернатива бесплатного земельного участка.



«Для этого нужно обратиться в Минземимущества республики или местную администрацию – в зависимости от того, где льготники состоят в очереди на получение участка. Средства можно направить на улучшение жилищных условий – в счёт погашения кредита за квартиру или дом или в качестве первого взноса за новое жильё. Ведь дети не могут ждать, они просто вырастают», — заявил Радий Хабиров.

По словам политика, в 2020 году 200 жителей воспользовались такой возможностью. В 2021 году власти решили выделить на услугу еще 100 миллионов рублей, что позволить 400 семьям получить деньги.

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Источник: gorobzor.ru

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