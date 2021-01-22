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Стало известно, какой процент жителей Башкирии не имеет доступа в Интернет

Стало известно, какой процент жителей Башкирии не имеет доступа в Интернет

| 22 янв 2021 | 18:15

Доступ в Интернет не имеет 2% населения республики. Об этом на республиканском родительском собрании 22 января сообщил заместитель министра цифрового развития республики Рустем Хаматвалиев.

По его словам, 90% жителей региона на сегодня обеспечены оптоволоконным интернетом. По устаревшей технологии ADSL доступ в Сеть имеют не более 8% населения. Количество людей, которые не могут выйти в Интернет вообще, составляет не более 2%, и это, по словам Хаматвалеев, «самое печальное».

«В подавляющем большинстве случаев это отдаленные и труднодоступные территории. В основном от жителей и поступают жалобы», - отметил чиновник, добавив, что в каждой из этих деревень проживает не более 100 человек.

Напомним, в 2021 году региональный власти планируют на 100% обеспечить высокоскоростным Интернетом все соцобъекты республики.

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Источник: ufa.aif.ru
Фото: pixabay

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