В России с 1 февраля 2021 года повысятся социальные выплаты

| 23 янв 2021 | 10:39

С 1 февраля 2021 года некоторые россияне получат повышенные социальные пособия. Категории получателей перечислены в проекте правительственного постановления Министерства труда и социального развития.







Согласно документу, государство проиндексирует пособия, компенсации и другие виды выплат:

1. Чернобыльцам и лицам, пострадавшим от техногенных катастроф.

2. Героям СССР, РФ, труда, полным кавалерам ордена Трудовой славы.

3. Ветеранам войны и участникам боевых действий.

4. Семьям с детьми и беременным.

5. Инвалидам.

6. Работникам, травмированным на производстве.

Социальные пособия всем перечисленным категориям увеличатся на 4,9%. Это ежегодная плановая индексация.





Помощь на погребение также будет пересмотрена и вырастет на 4,9%. Сейчас ее размер 6000 рублей, а после повышения составит 6294 руб. В отдельных регионах сумма проиндексированного пособия на погребение будет выше.

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В районах, где действует коэффициент 15, это 7388,72 рубля. В зонах, для которых установлен районный коэффициент 20, сумма вырастет до 7709,97 руб.





Фото: newsbash.ru