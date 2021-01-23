В России с 1 февраля 2021 года повысятся социальные выплаты
| 23 янв 2021 | 10:39
С 1 февраля 2021 года некоторые россияне получат повышенные социальные пособия. Категории получателей перечислены в проекте правительственного постановления Министерства труда и социального развития.
Согласно документу, государство проиндексирует пособия, компенсации и другие виды выплат:
1. Чернобыльцам и лицам, пострадавшим от техногенных катастроф.
2. Героям СССР, РФ, труда, полным кавалерам ордена Трудовой славы.
3. Ветеранам войны и участникам боевых действий.
4. Семьям с детьми и беременным.
5. Инвалидам.
6. Работникам, травмированным на производстве.
Социальные пособия всем перечисленным категориям увеличатся на 4,9%. Это ежегодная плановая индексация.
Помощь на погребение также будет пересмотрена и вырастет на 4,9%. Сейчас ее размер 6000 рублей, а после повышения составит 6294 руб. В отдельных регионах сумма проиндексированного пособия на погребение будет выше.