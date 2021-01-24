В Уфе в 2021 году в рамках нацпроекта отремонтируют более 19 км дорог

Уфа | 24 янв 2021 | 23:07

В 2021 году в Уфе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать девять участков улично-дорожной сети общей протяженностью 19,01 км, в том числе один переходящий объект – Нагаевское шоссе.







В список ремонта вошли участки дорог по улицам Армянской, Ветошникова, Выгонной, Николая Дмитриева, Районной, Рабочей, Ухтомского, Алексеевскому шоссе. В настоящее время объявлены конкурсные процедуры по определению подрядных организаций. После завершения аукционов с победителями будут заключены контракты. А уже с наступлением теплой погоды дорожники приступят к ремонтным работам.



Ремонт автодороги Уфа-Нагаево был начат в 2020 году. В частности, в прошлом сезоне уложено новое асфальтобетонное покрытие на участке от улицы Бородинской до автодороги М-5 «Урал» на площади более 174 000 квадратных метров. В 2021 году планируется выполнить работы по устройству остановочных площадок и продолжится обустройство обочин. После завершения ремонта нанесут горизонтальную дорожную разметку.

Кроме ремонта дорожного полотна приступят капитальному ремонту бульваров Ибрагимова и Хадии Давлетшиной, улицы Парковой, продолжат капитальный ремонт участка улицы Города Галле от проспекта Октября до улицы Комсомольской. Помимо этого, работы будут продолжены на объектах, начатых ранее. Это реконструкция улиц Комсомольской и 8 Марта (2019-2021), строительство моста через реку Белую в створе улицы Воровского (2019-2021).



Также в планах у дорожников строительство транспортной развязки в населенном пункте Зинино. В настоящее время по проекту получено положительное заключение государственной экспертизы. Сегодня определяются источники финансирования по реализации этого крупного дорожного проекта. После определения подрядной организации по итогам конкурсных процедур непосредственно приступят к строительству объекта.









Заказчиком вышеуказанных работ выступает Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации ГО г. Уфа РБ.





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Фото: pixabay.com