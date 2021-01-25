Власти Башкирии пустят под снос участки для строительства Восточного выезда

Уфа | 25 янв 2021 | 09:30

Власти Башкирии изымут у уфимцев 22 участка. На их месте появится Восточный выезд. Соответствующее распоряжение правительства республики опубликовано на портале правовой информации.







Ведомство Андрея Назарова решило, что участки на территории СНТ «Ягодка», «Заречное», «Чиполино», «Механизаторов» и села Русский Юрмаш в Уфимском районе должны пойти под снос.



— СНТ «Ягодка» и «Чиполино» попали под снос, а остальные нет. Насколько я знаю, застройщик предложил владельцам денежную компенсацию. Видимо, побольше заплатили тем, у кого участок был приватизирован, а кто жил на «птичьих правах», получил символические суммы, — рассказала владелица одного из участков на территории СНТ «Ягодка» Любовь Игнатьева.





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