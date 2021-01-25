В Уфе завершили реконструкцию нового терминала аэропорта

Уфа | 25 янв 2021 | 10:55

В Уфе провели реконструкцию нового терминала аэропорта. Об этом на оперативном совещании сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.



«У нас еще одно приятное событие грядет. Наш аэропорт тихой сапой, пока шум да гам, потихонечку сделал отличную реконструкцию терминала нового. Это большое событие, это емкость аэропорта повышает», – сказал Хабиров.



Руководитель региона отметил, что в ближайшее время аэропорт должен быть открыт.



«Надо открывать его уже, он готов. На самом деле, очень хорошая история, здорово поработали там», – заключил глава Башкирии.

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Фото: из открытых источников