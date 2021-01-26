Для российских пенсионеров со стажем от 30 лет появилась новая льгота у ПФР

| 26 янв 2021 | 10:33

В Пенсионном фонде появилась новая льгота для пенсионеров. Воспользоваться ею могут те россияне, которые основную часть своей жизни отдали работе. Речь идет о гражданах с трудовым стажем более 30 лет. О чем стало известно из сообщения, опубликованного на портале Пенсионного фонда.







Соответствующая льгота за продолжительный труд будет правом на досрочный выход на пенсию на 2 года раньше установленного пенсионного возраста. Воспользоваться ею могут мужчины со стражем от 42 лет и женщины со стажем от 37 лет.



При этом отмечается, что в страховой стаж для досрочной пенсии не включают такие периоды жизни, как служба в армии, отпуск по уходу за ребенком, учеба и прочее. Учтены будут годы официальной работы и периоды получения пособия по обязательному соцстрахованию в связи с временной нетрудоспособностью.

Кроме того, досрочная пенсия положена мужчинам в возрасте старше 60 лет и женщинам старшее 55 лет. Необходимым является выполнение и общеустановленных правил назначения пенсии. Это определенное количество стажа и индивидуальных пенсионных баллов. Данные показатели каждый год повышаются. В этом году для выхода на пенсию раньше срока гражданам потребуется 12 лет стажа и 21 балл.

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Фото: newsbash.ru

Напомним, что узнать заработанный вами к настоящему моменту стаж можно через личный кабинет на портале ПФ.