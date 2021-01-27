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Под Уфой хотят создать заповедник для собак

Под Уфой хотят создать заповедник для собак

| 27 янв 2021 | 09:54

В уфимской компании «Рекс» предложили создать заповедник в пригороде столицы. Инициатива исходила от директора организации Муратби Рубжанова. Возможные нововведения обсуждались на круглом столе, который организовала заместитель председателя комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Руфина Шагапова.

По идее Муратби Ружбанова, в пригороде Уфы необходимо построить приют. Для соцучреждения надо выделить территорию, где бездомные собаки могут свободно перемещаться. Там также будут расположены крытые теплые и карантинные вольеры, лазарет и административное здание.

Министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов одобрил идею. Также он предложил территории в Иглинском и Архангельском районах для заповедника.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: из открытых источников

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